Višji sodnik okrožnega sodišča Per Lennerbrant je po koncu preiskave sporočil, da bo sodbo izrekel 14. avgusta, do takrat pa so lahko raper in njegova dva prijatelja, ki so bili 30. junija vpleteni v poulični pretep v Stockholmu, na prostosti.

A$AP Rocky se veseli - po enem mesecu je spet na prostosti. Foto: EPA

Glasbenika so aretirali 3. julija skupaj s tremi udeleženci pretepa - Rockyjevega telesnega stražarja so izpustili že prej, Rocky in preostala dva prijatelja pa sta milost dočakala danes.

Tožilstvo trdi, da je Rocky skupaj z dvema drugima družno napadel 19-letnika na ulici z brcami in udarci, med drugim s steklenico. Tožilci imajo na voljo številne posnetke, na katerih je videti, kako glasbenik pretepa 19-letnika na tleh. Pred pretepom naj bi prišlo do prepira okrog slušalk. Posnetki sicer tudi kažejo, kako je pretepeni skupaj s prijateljem nadlegoval glasbenika in druščino.

Raper s pravim imenom Rakim Mayers se je na švedskem sodišču, kjer je obtožen fizičnega napada med uličnim pretepom, pred tremi dnevi izrekel za nedolžnega in zatrdil, da je ravnal v samoobrambi.

A$AP Rocky in Slobodan Jovičić. Foto: EPA

Odvetnik Slobodan Jovičić je zatrdil, da je glasbenik ravnal v samoobrambi, na sodnem zaslišanju pa je bil poleg matere obtoženega celo ameriški posebni odposlanec za talce Robert O'Brien. "Predsednik me je prosil, naj pridem in podprem te ameriške državljane in prizadevamo si, da jih čim prej pripeljemo domov," je po poročanju AFP dejal O'Brien.

Za raperja se je namreč zavzel ameriški predsednik, ki je javno pozival švedsko vlado, naj posreduje in ga spravi iz zapora. Trumpu je verjetno kdo prej razložil, da sta sodna in izvršna veja oblasti med seboj neodvisni, vendar pa je za vsak primer to storil še nekdanji švedski premier Carl Bildt.

Za posredovanje naj bi Trumpa zaprosila zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian in ameriški raper Kanye West, ki sta sta na čelu zvezdnikov, ki pozivajo k izpustitvi A$AP-a.