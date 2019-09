Nick in Aaron Carter pred desetletjem, ko še nista bila sprta. Foto: AP

"Po dolgem premisleku sva se s sestro Angel odločila, da bova zahtevala, da se nama brat Aaron Carter ne sme več približati. Njegovo vedenje v zadnjem času je vse bolj skrb vzbujajoče, izjavil je celo, da razmišlja, da bi umoril mojo nosečo ženo in najinega še nerojenega otroka, zato nimava druge možnosti, če želiva zaščititi sebe in svojo družino. Z Angel imava rada Aarona, zato si želiva, da bi odšel na učinkovito zdravljenje, preden škodi sebi ali drugim," je na Instagramu zapisal 39-letni Nick in ob tem pripisal ključnike duševno zdravje in nadzor orožja. Z ženo Lauren Kitt pričakuje drugega otroka.

31-letni Aaron je v nizu tvitov potrdil, da se bratu ne sme več približati. "Poskrbi zase, Nick Carter, opravila sva za vse življenje." Nato je dodal: "Nisem ga videl že štiri leta in ga tudi ne nameravam. Ponavljam pa – ne želim škoditi nikomur, sploh pa ne svoji družini. Vse, kar želim od sorodnikov, je, da me pustijo pri miru. Povezuje nas krvno sorodstvo, ne pa ljubezen. Nick, ne bom se ti približal, a tudi ti mi ne hodi blizu, če ne, te bom tožil. Brez skrbi, imam dovolj denarja," se je pridušal.

Iz škandala v škandal

Aaron, ki je že kot desetletni deček osvajal glasbene lestvice, zadnja leta polni medije predvsem zaradi najrazličnejših škandalov, povezanih z odvisnostjo. Leta 2008 je bil v Teksasu aretiran zaradi posedovanja marihuane, leta 2009 je prišlo na dan razkritje, da dolguje kar milijon dolarjev dohodnine, zaradi njega sta se javno sprli najstniški zvezdnici Hilary Duff in Lindsay Lohan, saj se je sestajal z obema. Javno je izjavil, da mu je Michael Jackson, ko je bil še najstnik, dajal kokain in alkohol. Julija leta 2017 so ga znova aretirali zaradi posedovanja marihuane in vožnje pod vplivom alkohola. Avgusta je razkril, da je biseksualec, nato pa se je zdravil že na več klinikah.

A tudi Nick ni brez temnih madežev, saj ga je lani neko dekle obtožilo posilstva. Sodnemu postopku se je izognil le, ker je primer že zastaral.