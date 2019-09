Adele, foto: BBC Foto: BBC 2017

Adele in Konecki sta se poročila leta 2011, letos spomladi pa sta sporočila, da se zaradi odtujevanja ločujeta. Po besedah zakoncev je razhod soglasen in bo potekal v dobrih odnosih, v dobro svojega šestletnega sina pa sta novinarje in oboževalce prosila za zasebnost med postopkom.

Adele je zaradi uspeha zadnje turneje na vrhu lestvice mladih glasbenih bogatašev. Foto: EPA

Ker je bila vloga za ločitev oddana v Kaliforniji, kjer imata oba večino premoženja in poslovnih vezi, bi se znatno bogastvo pevke lahko prepolovilo. Čeprav je Konecki uspešen podjetnik, je Adele s približno 160 milijoni evrov veliko bogatejša. Polovico tega premoženja bo morala prepustiti bodočemu nekdanjemu možu, razen če lahko dokaže, da je večina tega premoženja posledica njenega glasbenega talenta. V tem primeru zakon dovoljuje znatno manjše poplačilo v primeru ločitve. Vprašanje premoženja po ločitvi sicer običajno pri takšnih porokah urejajo predporočne pogodbe, ki pa je zakonca nista podpisala.

Kot pravita, je njun glavni cilj dobrobit in zadovoljstvo šest let starega sina Angela. Adele se v zadnjih mesecih, kot je poudarila, popolnoma posveča skrbi za sina, ni pa še jasno, kakšen bo dogovor za skrbništvo.