35-letna Kriegerjeva in leto mlajša Harrisova sta se poročili v Miamiju, obkroženi z družino, prijatelji in soigralkami iz ameriške nogometne reprenzentance Megan Rapinoe, Crystal Dunn in Alex Morgan, s katerimi so lani ubranile naslov svetovnih nogometnih prvakinj.

Kriegerjeva in Harrisova sta se ljubezensko zapletli pred skoraj desetletjem, ko sta se spoznali na reprezentančnem srečanju, nato pa "postali zelo dobri prijateljici z veliko stičnimi točkami". "Vedno sva sedeli skupaj na avtobusu ali letalu, vse drugo je nekako zgodovina," je Harrisova pred dobrimi devetimi meseci povedala za ameriško revijo People, ki je prva objavila novico, da sta nogometašici zaročeni.

Par je dotlej namreč svojo zvezo skrival, saj športnici nista želeli, da bi njuna zveza vplivala na ekipo oz. ženski nogomet v ZDA na splošno. "Želeli sva biti profesionalni," je takrat dejala Kriegerjeva, v isti sapi pa priznala, da ju je bilo strah, kako se bodo na njuno zvezo odzvali oboževalci in (posledično) sponzorji.

Leto 2019 je bilo sicer za članice ameriške nogometne reprezentance še posebej zmagovito: poleg zmage na svetovnem prvenstvu v Parizu so si namreč končno izborile tudi pravičnejše plačilo, ki je bilo dotlej v primerjavi z moškimi kolegi občutno nižje.

Za poroko je Kriegerjeva izbrala obleko modne znamke Pronovias, ki je oblekla tudi materi nevest in njune družice, Harrisova pa si je nadela po meri narejeno obleko znamke Thom Browne, še piše revija People.