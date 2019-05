Amy Schumer: Rodil se je najin kraljevi otrok

Zaradi nosečnosti odpovedala turnejo

New York - MMC RTV SLO

Igralka in komičarka Amy Schumer in njen mož Chris Fischer sta novico, da pričakujeta naraščaj, pospremila s fotomontažo podob princa Harryja in Meghan Markle. Amy je rodila le nekaj ur pred Meghan - in tudi njo je razveselil deček.