V Mongoliji konja spoštujejo kot nacionalni simbol. Foto: EPA

Predsednik Khaltmaa, ki med obiskom Bele hiše išče Trumpovo podporo pri trgovskih in orožarskih poslih Mongolije, je 13-letnemu Barronu podaril konja. Izbira darila ni nenavadna, saj je Mongolija znana kot država konjev.

A kot so sporočili iz Trumpove administracije, bo konj še naprej ostal v Mongoliji, saj gre za simbolično darilo. Prej izjema kot pravilo bi namreč bilo, da bi konja dejansko dostavili v Belo hišo. Do zdaj so konja za darilo prejeli tudi nekdanji podpredsednik Joe Biden ter nekdanja obrambna sekretarja Chuck Hagel in Donald Rumsfeld. Tako kot Barronov konj tudi ti konji nikoli niso pripotovali čez lužo.

Konj, ki ga je prejel najmlajši otrok Donalda Trumpa, za zdaj še nima imena. Mongolski uradniki se z izbiro ne želijo prenagliti, saj bi konju radi nadeli ime, ki bi bilo všeč tudi Barronu.

Bo darilu Barronu pripomoglo k sklenitvi poslov?

Konju bi radi izbrali ime, ki bi bilo všeč tudi Barronu. Foto: EPA

Obisk mongolskega predsednika v ZDA, prvi po letu 2011, poteka v znamenju iskanja novih povezav med državama. Mongolija, ki leži med ameriškima tekmecema, Rusijo in Kitajsko, si želi okrepitve sodelovanja, saj je zaskrbljena zaradi svoje odvisnosti od Kitajske. Ob pomoči ZDA pa bi rada okrepila tudi trgovino z orožjem.

Mongolija je poleg konj znana tudi po svojem bogastvu s surovinami, kot so premog, baker in zlato. Kljub temu vsak četrti Mongolec živi pod pragom revščine. Prihodki iz izkoriščanja naravnih virov namreč v veliki meri poniknejo v različnih kanalih.