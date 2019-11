Johan Cruyff je bil trikrat izbran za najboljšega nogometaša leta (1971, 1973, 1974), 1999 pa je bil proglašen tudi za najboljšega evropskega nogometaša stoletja. Za nizozemsko reprezentanco, s katero je bil svetovni podprvak 1974 in tretji na evropskem prvenstvu 1976, je na 48 tekmah dosegel 33 zadetkov. V dresu Ajaxa je trikrat osvojil prestižno ligo prvakov, pozneje pa se je lovorike razveselil še kot trener Barcelone. Umrl je leta 2016, imel je 68 let. Foto: EPA

"Del o tem, da je Cruyff prejemal denar od dobrodelne fundacije je napačen in ga mora avtor popraviti," je bila odločitev sodišča.

Kok mora iz knjige, ki so jo izdali v petek, in ki so jo že natisnili v 65.000 izvodih, odstraniti navedbe, da je nogometaš od dobrodelne organizacije, ki nosi njegovo ime, prejel več milijonov evrov za uporabo njegovega imena.

V knjigi natančneje piše, da je Cruyff letno od fundacije Johan Cruyff prejel plačilo v višini milijon evrov v zameno, da je fundacija lahko uporabljala njegovo ime. Avtor v knjigi trdi, da je to izvedel iz treh virov, ki so bili blizu Cruyffu. Viri očitno niso zanesljivi, kar je na sodišču priznal tudi avtor knjige sam: "Po vsem tem sem začel dvomiti v resničnost te trditve. Nikoli je ne bi smel zapisati na tak način."

V fundaciji, ki je namenjena razvoju športnih aktivnosti po vsem svetu, so obtožbe glasno zanikali, po pravico so se odpravili na sodišče. Zavzeli so se, da knjigo umaknejo s polic, sodišče pa je odločilo, da se bo ta vrnila tja, ko Koke odpravi napačne navedbe.