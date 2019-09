Ta teden v kinematografe prihaja njegov novi film Ad Astra: Pot do zvezd in po igralčevih besedah je bila vloga astronavta v tej vesoljski epopeji najtežja v njegovi karieri.

Pitt je upodobil astronavta Roya McBrida, ki skuša najti svojega očeta (Tommy Lee Jones), pionirja med astronavti, ki je deset let prej izginil med misijo na Neptun. Foto: IMDb

O dejanskem življenju med zvezdami pa je zdaj povprašal Nicka Hagueja, ki ga je na ISS iz Washingtona poklical preko Nasine povezave z nadzornim centrom v Houstonu.

"Najpomembnejše vprašanje: kdo upravlja z jamboxom," je igralca zanimalo, kdo se je zagrebel za zvočnik na vesoljski postaji. Hague mu je pojasnil, da se člani ekipe pri izboru ekipe menjavajo, glede na to, da je zasedba mednarodna: "Včasih je pri večerji lepo slišati tudi takte ruske tradicionalne glasbe," se je pošalil.

Mednarodna vesoljska postaja je z Zemlje vidna s prostim očesom. Foto: Reuters

V ISS-u lahko trenutno biva šest ljudi, večina dosedanjih stalnih posadk je bila ruskih in ameriških, za krajši čas za so se jim pridružili tudi astronavti in drugih držav in celo vesoljski turisti.

Kdo je boljši?!

Pitta je zanimalo tudi, kako realistični so videtii njegovi gibi v breztežnostnem stanju, posneti v studiu, za zadnje vprašanje pa je igralec prihranil svoje "rivalstvo" s sicer zelo dobrim prijateljem Georgeom Clooneyjem. Ta je prav tako že igral astronavta, leta 2013 v filmu Gravitacija.

Na nedavni tiskovni konferenci pred svetovno premiero Ad Astre na beneškem filmskem festivalu je Pitt že priznal, da "sta se strinjala, kako neudobno je snemanje takih filmov." Zdaj pa ga je zanimalo, kdo od njiju je bil na enkranu v veseoljski obleki videti bolj pristen.

"Vi, absolutno," mu je odgovoril Hague.