Astronavti so prispeli z ruskim plovilom Sojuz, en primerek je na fotografiji desno. Na levi je ameriški tovornik Cygnus. Pripeta sta na Mednarodno vesoljsko postajo. Foto: Nasa

Ameriška vesoljska agencija Nasa je priključitev Sojuza MS-13 na vesoljsko postajo prenašala neposredno, strokovnjaki pa so dejali, da je bil manever "kot iz učbenika", piše Slovenska tiskovna agencija.

Aleksander Skvorcov iz ruske vesoljske agencije Roskozmos, Andrew Morgan iz ameriške Nase ter Luca Parmitano iz Evropske vesoljske agencije (Esa) so v soboto proti Mednarodni vesoljski postaji (MVP) poleteli s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu. Za pot do postaje na nadmorski višini 400 kilometrov so potrebovali šest ur.

Nova tričlanska posadka je na ISS prispela v nedeljo ob 0.48 po srednjeevropskem času, 50 let za tem, ko sta Nasina astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin pristala na Luni. Morgan je pred poletom poudaril, da je zanj in oba kolega posebna čast, da v vesolje odhajajo ob tako pomembni obletnici.

Trojica se je pridružila Američanoma Nicku Hagueu in Christini Koch ter Rusu Alekseju Ovčininu, ki so v vesolju že 130 dni. Parmitano naj bi v drugi polovici šestmesečne misije kot prvi Italijan v zgodovini prevzel poveljevanje postaje.

Šestmesečna odprava bo v znamenju prvega pristanka na luni. Celo v emblemu posadke je orel, simbol tudi posadke Apolla 11, ki je prva stopila na Luno. Trojica se sicer velikega dogodka verjetno ne spominja; v času pristanka na edinem Zemljinem naravnem satelitu je namreč živel le danes 53-letni Skvorcov.

Video 1: Posnetek prihoda nove posadke

Video 2: Posnetek izstrelitve