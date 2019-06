Bryan Singer je režiral številne hollywoodske uspešnice. Režiral je tudi večino filma Bohemian Rhapsody, vendar je bil pred koncem snemanja odpuščen zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Foto: Reuters

Priznanega hollywoodskega producenta in režiserja Bryana Singerja je posilstva leta 2017 obtožil Cesar Sanchez Guzman. Spolni napad naj bi se po Guzmanovih navedbah zgodil med zabavo na jahti leta 2003. Sanchez Guzman je bil takrat star 17 let, Singer pa 37. V tistem času se je Singer že uveljavil na filmski sceni in si je v Hollywoodu že ustvaril ime. Do leta 2003 je režiral filme, kot so Osumljenih pet (The Usual Suspects), Možje X (X-Men) in Zvezdne steze (Star Track: Nemesis).

Tožba navaja, da naj bi Singer Guzmana najprej prisilil v oralni seks, nato pa naj bi ga posilil. Pozneje naj bi Singer pristopil do Guzmana in mu dejal, da je hollywoodski producent in da mu lahko pomaga prodreti na igralsko sceno, a pod pogojem, da dogodka ne bo omenjal nikomur. 17-letnemu Cesarju naj bi rekel tudi, da mu tako ali tako nihče ne bi verjel, če bi javno spregovoril o incidentu, in da pozna ljudi, ki znajo uničiti ugled posameznika.

Plačilo kljub zanikanju krivde

Singer je vse obtožbe zanikal. Režiserjev odvetnik Andrew Brettler je izjavil, da njegova stranka trdi, da bi kadarkoli poznal Guzmana. Kot je pojasnil, so se za poravnavo odločili iz "poslovnih razlogov", saj naj bi bila to za Singerja finančno najugodnejša možnost.

Cesar Sanchez Guzman ni edini, ki je Singerja obtožil spolnega napada oziroma nadlegovanja. Januarja je ameriška revija The Atlantic objavila pričanja štirih moških, ki trdijo, da jih je Singer spolno zlorabil, ko so bili najstniki. V članku je bil Singer opisan kot problematičen človek, ki je prežal na ranljive najstnike, jih odtujil od njihovih družin in nato zlorabil. Pri tem naj ne bi bil sam, saj so mu potencialne žrtve predstavljali tudi prijatelji in sodelavci. Singer je članek označil za homofoben, žaljiv prispevek.