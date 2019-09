Cardi B ne skriva, da je bilo njeno življenje pred slavo precej problematično. Foto: AP

Tekashi, ki ga obtožnica bremeni sodelovanja pri vrsti streljanj in ropov, je med navzkrižnim zasliševanjem dejal, da je 26-letna Cardi B nedvomno del newyorške tolpe, ki ji očitajo vrsto umorov in ropov.

Raperja so na sodišču vprašali, ali je sledil Cardi na njeni poti, v smislu, ali si je gradil svojo kariero s pomočjo članov tolpe. 23-letni raper je to zanikal. "Vedel sem, kdo je. A me ni brigalo," je dejal.

Cardi je Tekashijeve trditve nemudoma zanikala na Twitterju, češ da ni bila nikdar niti približno povezana z Nine Trey, a je svoj zapis pozneje izbrisala.

Se pa je oglasil Cardijin predstavnik, ki je za Billboard povedal zgolj: "To ni res."

Raperju Tekashiju zaradi svojih povezav s tolpo grozi dosmrtna zaporna kazen. Foto: AP

Priznala članstvo v tolpi Bloods

In čeprav raperka, ki si je včasih denar služila kot striptizeta, zanika povezavo z Nine Trey, pa je znana njena (nekdanja) pripadnost drugi tolpi, losangeleški The Bloods.

Lani je v intervjuju za GQ šla celo tako daleč, da je dejala, da ko si enkrat član tolpe, te v resnici nikdar ne zapustiš.

Tekashi je februarja priznal krivdo v devetih točkah obtožnice, ob tem pa priznal tudi, da je član Nine Trey in se pogodil za blažjo kazen. V okviru svojega dogovora je Tekashi priznal, da se je tolpi pridružil leta 2017 in najel kolega iz tolpe, da je junija lani streljal na raperskega tekmeca Chiefa Keefa, da bi tako "ohranil lastni status v Nine Trey".

Priznal je tudi, da je aprila lani s kolegi iz tolpe s pištolo oropal nekega drugega tekmeca, marca je spet tretjega tekmeca poskušal ubiti, leta 2017 pa je prodal kilogram heroina. Za vse to se je na sodišču opravičil.

Tekashi je priznal krivdo še za vrsto obtožb, za vse to pa bi lahko v najslabšem primeru lahko preživel preostanek svojega življenja za zapahi.