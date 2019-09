V pogovoru z voditeljico Angie Martinez za oddajo Untold Stories of Hip Hop ni razkrila imena fotografa ali revije, je pa z nazornimi besedami opisala, kaj se ji je zgodilo na fotografiranju.

Foto: EPA

"Fotograf se mi je želel približati, spraševal me je, če hočem biti v tej reviji. In potem je iz hlač potegnil svoj penis! Tako zelo sem bila jezna," je pripovedovala glasbenica s pravim imenom Belcalis Almanzar.

Njene izpovedi pa s tem še ni bilo konec. "Veste, kaj je še bolj noro? Lastniku revije sem povedala, kaj se je zgodilo, on pa me je samo pogledal 'ja, in kaj potem?'," je bila zgrožena.

Ob tem dodala: "Ko vidim gibanje #jaztudi ... dekleta, ki jih poznam iz soseščine, ki vem, da so bile tarča enakega vedenja moških. Dajo ti občutek, kot da moraš početi določene stvari. To se dogaja vsak dan," pravi umetnica iz Bronxa, ki je prva ženska z grammyjem za najboljši repovski album (Invasion of Privacy).

Nekoč striptizeta, danes družbeno angažirana

V preteklosti je Cardi B večkrat spregovorila o letih, ko se je preživljala kot striptizeta. Vse od 18. leta je namreč delala kot erotična plesalka, nato pa se je začela ukvarjati z glasbo.

Svoje preteklosti se ne sramuje, pravi, da je nekatere odločitve v preteklosti sprejela, "ker je imela izjemno omejene možnosti".

Letos jo je za pomoč prosil tudi ameriški senator Bernie Sanders, ki se poteguje za osvojitev predsedniške nominacije demokratske stranke, z njeno pomočjo pa bo skušal pridobiti večjo podporo mladih volivcev.