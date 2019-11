Catherine Deneuve je legenda evropskega filma. Foto: Reuters

"Catherine Deneuve je doživela lažjo možgansko kap. Na srečo ta ni vplivala na njene motorične sposobnosti, potrebovala bo nekaj dni počitka," je novinar francoske tiskovne agencije AFP Jean-Francois Guyott na Twitterju prenesel izjavo družine Deneuve. Agencija, ki zastopa igralko, je potrdila zapisano.

Znano je še, da so igralko so sprejeli v bolnišnici v Parizu, drugih podrobnosti pa niso razkrili.

Catherine je zadnje tedne zasedena s snemanjem filma De Son Vivant, ki ga je režirala Emmanuelle Bercot.

Je tudi velika ljubiteljica mode, bila je muza modnega oblikovalca Yvesa Sainta Laurenta. Foto: EPA

Igralko je med zvezde izstrelil muzikal Dežniki iz Cherbourga (Les Parapluies de Cherbourg), ki ga je leta 1963 režiral Jacques Demy. Leta 1965 je sledila vloga v filmu Gnus (Repulsion) Romana Polanskega, v kateri je nastopila v vlogi nedostopne Belgijke, ki se na koncu prelevi v morilko - po tej vlogi se je je prijel vzdevek Ledena kraljica. Dve leti pozneje je igrala v filmu Luisa Buñuela Lepotica dneva (Belle de Jour), ki ji je prav tako prinesel prepoznavnost. Leta 1993 je bila nominirana za oskarja v kategorije najboljše igralke - nominacijo si je prislužila za vlogo v filmu Indochine. Oskarja sicer ni osvojila, je pa film pobral kipec za najboljši tujejezični film.

Lani je razburila javnost s podpisom pisma, ki brani pravico moških do zapeljevanja žensk. "Namesto da bi pomagala ženskam, ta blaznost pošiljanja (moških šovinističnih) 'prašičev' v klavnico dejansko pomaga sovražnikom spolne svobode - verskim skrajnežem, nazadnjakom najslabše vrste, in tistim, ki se jim v imenu koncepta dobrote in viktorijanske morale zdi, da so ženske otroci z odraslimi obrazi, ki si želijo biti zaščiteni," so med drugim zapisale podpisnice pisma.