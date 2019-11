Razprodaje se je udeležilo več sto ljudi. Foto: AP

Pred vilo glasbenega zvezdnika Chrisa Browna se je v noči s torka na sredo začela zbirati množica ljudi, ki je kmalu napolnila tudi pločnike in ceste sosednjih ulic. Več sto ljudi se je namreč odzvalo na vabilo na garažno razprodajo, ki jo je pevec objavil prek družbenih omrežij, kjer ima več kot 89 milijonov sledilcev.

Dvodnevni dogodek je na zvezdnikovo dvorišče privabil ljudi, ki so se od blizu in daleč pripeljali z istim namenom - dobiti delček Brownove garderobe. “To je izjemna priložnost, da se z oboževalci poveže tudi na osebni ravni,” je pojasnila ena izmed oboževalk.

“V službi sem povedala šefu, da me ne bo. Rekel mi je, naj prinesem kaj domov,” je povedala Symone Maddox. 23-letna raperka si je, kot velika oboževalka, v službi vzela dopust. Umetnica, znana pod imenom Young Maddox, je kljub temu, da si že ima nekaj kosov iz njegove kolekcije oblačil, želela še nekaj neposredno od pevca. “Oboževalka sem že od njegovih zgodnjih začetkov. Razprodajo sem videla kot priložnost, da mu predstavim tudi nekaj svoje glasbe,” pojasnjuje Maddoxova.

Pevec je na razprodaji pred svojo vilo ponudil oblačila priznanih modnih znamk in različne osebne predmete, zbrani denar pa bo daroval dobrodelnim organizacijam.

Vzponi in padci spornega pevca

Chris Brown, pogosto klican tudi po vzdevku Breezy, se je na glasbeni sceni začel vzpenjati v letu 2005, leta 2011 pa osvojil grammya za najboljši album R'n'B-ja. Med njegove največje uspešnice spada pesem Loyal, ki se bliža milijardi ogledov. Njegov najnovejši album Indigo, ki je izšel junija letos, se je takoj povzpel v sam vrh glasbenih lestvic. No Guidance, pesem, ki je nastala v sodelovanju z glasbenim kolegom Drakom zaseda zavidljiva mesta na lestvicah, z raperjem pa sta bila nominirana tudi za prihajajoče ameriške glasbene nagrade.

Pevec je v zadnjem desetletju imel že kar nekaj srečanj s sodnimi oblastmi. Leta 2009 je svetovno glasbeno sceno razbesnelo večletno nasilje, ki ga je Brown izvajal nad nekdanjo partnerko, Rihanno. V tem letu je bil tudi že aretiran, v Franciji so ga namreč obtožili posilstva in uporabe prepovedanih substanc. Ob pomoči odvetnika je Brown dokazal svojo nedolžnost in brez večjih težav ali obtožb zapustil državo.