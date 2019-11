Norris je Lundbyjevi priznal, da si smučarskih skokov še nikoli ni ogledal, videl je le nekaj manjših izsekov na televizijskem ekranu.

"Presenečen je bil nad velikostjo skakalnice in se zelo razveselil razgleda z vrha stolpa, kamor sem ga peljala, da je videl, kako je disciplina zahtevna in koliko poguma je potrebnega, da skočiš. Vprašal me je, kako je sploh možno, da ljudje letijo s smučmi," je o izletu z gostom pripovedovala skakalka.

Kasneje mu je skoke natančno razložila s pomočjo posnetkov svojih skokov iz letošnjega marca, ko je na tej napravi pristala pri 134 in 126 metrih. "Bil je presenečen, pokimal, nato pa se ozrl k ženi, ki mi je po postavi podobna in vprašal, ali ženske tudi skačejo," je še dejala.

79-letni igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Teksaški mož postave iz 90., pred dobrim desetletjem pa je postal junak spletnega "mema" Dejstva o Chucku Norrisu, izmišljenega seznama zabavnih in pogosto bizarnih "dejstev" na temo njegove domnevne nadčloveške nepremagljivosti.

Domneve o Chuckovi izjemni moči pa niso čisto iz trte izvite: pred razcvetom igralske kariere je postal mojster borilnih veščin: poleg karateja obvlada denimo še tekvondo in džiudžicu, sam pa je razvil novo borilno veščino, imenovano chun kuk do, kombinacijo vseh tradicionalnih veščin, ki jih obvlada.