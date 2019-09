Pevka trenutno snema nov album. Foto: AP

V komentar je pevka dodala, da je veliko pretrpela zaradi svojega telesa, a ima tega dovolj. Kot pravi, so pričakovanja do popolnosti ženskega telesa nerealna, zato se je odločila objaviti svojo sliko brez računalniške obdelave.

Oboževalci so sliko sprejeli z navdušenjem in ponosno delili slike lastnih telesnih ‘napak’, ki so se jih v preteklosti sramovali. Mnoge sledilke pevke na družbenem omrežju so z njo delile svoje slike celulita, ki ga v objavah pogosto računalniško izbrišejo, čeprav se z njim v življenju sreča kar 90 odstotkov žensk.