Dennis Rodman. Foto: Reuters

Lastnik kalifornijskega studia za jogo Vibes Hot Yoga Ali Shah je za Los Angeles Times povedal, da je dogajanje spremljal v živo prek varnostnih kamer. Dejal je, da je Rodman vstopil v studio z žensko, ki je nekoč delala v tamkajšnji trgovini, ter še z enim moškim in eno žensko. Skupina je v trgovino vstopila ob 13.30, tik pred tem, ko bi se morala zapreti.

Shah je prepričan, da varnostni posnetek jasno kaže, da so vsi štirje posamezniki delovali usklajeno in da so v trgovino vstopili z namenom, da jo okradejo.

57-letni Rodman je v odzivu na incident za ameriški portal TMZ dejal, da ni s spremljevalci ukradel ničesar. "Oblačila so nam dali," je dejal Rodman. V drugem intervjuju za eno od televizij je dejal, da mu je bilo rečeno: "Dennis, vzemi, karkoli želiš."

Dennis Rodman, ki je v svoji karieri NBA osvojil pet naslovov prvaka, se zaradi svojih dejanj velikokrat znajde v središču pozornosti. Foto: Reuters

Prodajalka, ki je bila v trgovini v času incidenta, je povedala, da ji je četverica dejala, da je 180-kilogramski kristal, ki je bil na prodaj za 2500 dolarjev, njihov in da so ga prišli iskat. "Dali so mi lažne informacije," je povedala. "Rodman me je prosil, naj mu razkažem studio," je prodajalka opisala način, s katerim jo je skupina zamotila in jo zvabila stran od prodajnega pulta, kar je eni od žensk omogočilo, da je nakradla večjo količino oblačil in drugih predmetov, ki so jih prodajali v trgovini.

Moški je medtem skušal premakniti težki kristal in ga odnesti iz trgovine, vendar mu je pri tem padel iz rok, kristal je počil in na tleh je nastalo za 4500 evrov škode. Skupina je pobrala dele razbitega kristala ter skupaj z nakradenimi predmeti izginila. Skupno so v trgovini prebili približno 20 minut. Med tem dogajanjem je lastnik trgovine že klical policijo, ki je na kraj dogodka prišla približno 10 minut po odhodu skupine.

Rodman naj bi se z eno od žensk iz skupine vrnil nekaj dni pozneje. Prodajalec ga ni prepoznal, prav tako ni vedel za nedavni incident. Ko je nekdanji košarkar prodajalca zamotil, je ženska iz trgovine ukradla še nekaj kosov oblačil, vrednih med 100 in 320 evrov. Po pripovedovanju prodajalca sta oba smrdela po alkoholu.

Pri krajevni policiji pravijo, da dogodek preiskujejo in da v okviru tega niso izvedli nobene aretacije.