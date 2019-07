Harveyjeva, ki občasno dela kot manekenka, je sicer pastorka znanega TV-voditelja Steva Harveyja.

Diddyja in Harveyjevo so v sredo ujeli na polnočnem sprehodu po newyorškem Sohu, in to v "ujemajočih se opravah", kot poroča Page Six, medtem ko revija Us Weekly piše, da par v zadnjih mesecih preživlja veliko časa skupaj.

Vse skupaj naj bi se začelo marca, ko sta šla na večerjo v Malibuju in na glasbeni festival v Miamiju.

Harveyjeva naj bi bila s Combsom mlajšim medtem v krajši zvezi konec lanskega leta in se z njim tudi udeležila Diddyjeve zabave ob Super Bowlu.

Harveyjevo so sicer istočasno povezovali tudi z R'n'B pevcem Treyem Songzom, raperjem Futurejem in zvezdnikom Formule 1 Lewisom Hamiltonom.

Raper je samski, odkar se je oktobra lani po 11 letih razšel s pevko Cassie, ki je takoj po Diddyju začela zvezo z jahačem bikov in trenerjem v fitnesu Alexom Finom, s katerim pričakujeta otroka.