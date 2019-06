Gladki, nazaj počesani lasje ‒ novost pri Donaldu Trumpu ... Foto: Reuters

Trump je nedeljo preživel v Virginiji, kjer je igral golf, nato pa se je ustavil še v cerkvi v mestu Vienna, kjer se je poklonil žrtvam nedavnega strelskega napada, v katerem je umrlo 12 ljudi. Še v svojih čevljih za golf ga je evangeličanski pastor David Platt povabil na govornico. Trump je snel kapico z napisom Trump ‒ in pokazal popolnoma drugačen videz.

Njegovi lasje niso bili, kot smo tega navajeni, bujni in počesani prek glave, ampak gladki in počesani s čela nazaj. Na družbenih omrežjih se je seveda vsul plaz bolj ali manj duhovitih komentarjev, kot so: "Uau, zdaj je videti kot resnični človek in ne kot oranžni smoki z valovitimi lasmi." "Trump je v cerkvi nosil lase Joeja Bidna." "Trump se je odločil za pričesko Gordona Gekka." Gekko je sloviti kriminalec iz filma Wall Street iz leta 1987, ki ga je odigral Michael Douglas ‒ ki si prav tako lase češe nazaj.

Večina izmed "glasu ljudstva" se je strinjala, da mu drugačna pričeska pristoji. "Trump je resnično videti dobro," je ocenilo kar nekaj ljudi iz tvitosfere.

... a ne za dolgo. Čez nekaj ur se je že vrnil k običajnemu videzu. Foto: Reuters

A očitno je bila Trumpova sprememba ‒ čeprav dobrodošla ‒ le začasna in posledica pomanjkanja časa, da bi si pričesko uredil kot običajno. Čez nekaj ur se je namreč pojavil na galaprireditvi v Fordovem gledališču v Washingtonu ‒ in njegovi običajni lasje so se vrnili. Tudi ob današnjem pristanku na londonskem letališču Stansted, na katerem je začel tridnevni državniški obisk v Veliki Britaniji, je pokazal svoj običajni videz.

"Ne nosim lasulje"

Trumpova pričeska je že leta predmet razprav, šal, žalitev in ugibanj. Leta 2013 se je na navedbe njegovih nasprotnikov, da gre za lasni vložek ali lasuljo, celo javno odzval. "Kot vsi vedo, a privoščljivci in zgube tega še vedno nočejo priznati, ne nosim "lasulje". Moji lasje morda res niso popolni, a so moji," je zapisal.

Trumpa bodo na Otoku spremljali štirje izmed njegovih petih otrok ‒ Donald Jr., Eric, Ivanka in Tiffany, doma je ostal le 13-letni Barron. Ves čas bo ob njem tudi žena Melania, ki je ZDA zapustila v Guccijevi obleki, na kateri so bile podobe Big Bena in britanskega parlamenta. V Londonu so vsi v pričakovanju gostovanja ameriškega para, manjkal pa ne bo niti velikanski balon v podobi "dojenčkastega" Trumpa. Del protesta proti njegovemu obisku je tudi veliki govoreči robot s Trumpovim obrazom, ki sedi na stranišču. V dneh pred Trumpovim prihodom so mnogi londonski prodajalci na stojnicah prodajali toaletni papir z njegovo podobo.