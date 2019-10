Ivanka Trump aferice ni komentirala. Foto: Reuters

Kot poročajo ameriški mediji, so se oblastem zdeli sporni verzi v njegovi pesmi Framed, ki jo je predstavil že leta 2017. V njej se zvezdnik sprašuje, kako se je Ivanka znašla "v prtljažniku njegovega avtomobila" in nadaljuje, da "se čuti odgovornega za to, da je neumno malo plavolasko odvrgel v mlako, čeprav se ničesar ne spomni".

Eminem tako v pesmih kot intervjujih ne skriva nasprotovanja Donaldu Trumpu. V preteklosti je izjavil, da predsednik ZDA 'ljudem spere možgane' in da je bila njegova izvolitev zanj veliko razočaranje. Foto: Reuters

Tajna služba, ki sicer sodi pod ameriško notranje ministrstvo in skrbi za varovanje najvidnejših ameriških politikov ter njihovih družin, ni sama ukrepala glede te pesmi, ampak jo je na besedilo opozoril "zaskrbljeni državljan". Kmalu se je izkazalo, da je šlo za novinarja opravljive spletne strani TMZ, ki je tajno službo zaprosil za informacijo, ali agencija preiskuje Eminema zaradi "grozilnega besedila proti prvi hčerki ZDA Ivanki Trump".

Agenti so nato res sprožili preiskavo. Raperja, čigar pravo ime je Marshall Mathers, so kontaktirali prek njegovih odvetnikov konec leta 2017, zaslišali pa januarja naslednje leto. Po pogovoru niso sprožili nadaljnjih potopkov.

Pesem Framed je izšla na albumu Revival, osem mesecev kasneje pa je Eminem izdal nov album, na katerem je bila tudi pesem The Ringer, v kateri se je glasbenik norčeval iz obiska pripadnikov tajne službe pri njemu doma. "Agent Oranžni je poslal tajno službo, da bi preveril, ali bi mu res lahko škodoval, in me vprašal, če sem povezan s teroristi. Rekel sem: 'Le prek pisala in piscev besedil," se glasi delček besedila.