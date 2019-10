Felicity Huffman v družbi svojega moža igralca Williama H. Macyja. Foto: Reuters

V petek je zapustila zvezni zapor v Kaliforniji, dva dneva pred predvidenim rokom. Pravila v zaporu namreč dopuščajo predčasno izpustitev zapornikov, če se kazen izteče v soboto ali nedeljo, je pojasnila predstavnica zapora, piše CNN.

Kljub izpustitvi pa se s tem prestajanje kazni zvezdnice Razočaranih gospodinj ne bo končalo – še eno leto bo pod nadzorom, opraviti bo morala 250 ur družbenokoristnega dela in plačati 30.000 evrov kazni.

Igralka je priznala, da je organizatorju prevar Williamu (Ricku) Singerju plačala 15.000 dolarjev za to, da so skrivaj popravili hčerkine odgovore na sprejemnih testih, o čemer pa dekle ni vedelo ničesar. Tožilstvo ji je v zameno za priznanje krivde ponudilo štirimesečno zaporno kazen in kazen 20.000 dolarjev, sodnik pa je bil prizanesljivejši.

Felicity je le ena izmed staršev kaznovana v aferi. Kazni za druge so od pogojne kazni do petih mesecev zapora.