Felicity Huffman je na sodišče prišla z bratom Moorom Huffmanom mlajšim. Na vprašanja sedme sile ni odgovarjala. Foto: Reuters

Zvezdnica Razočaranih gospodinj je tako tudi na zveznem sodišču priznala vpletenost v podkupovalni škandal, povezan z vpisi mladih na elitne ameriške univerze, in si tako zagotovila milejšo kazen. Kot je znano, je tožilstvo Huffmanovi in še okoli 50 ljudem (od tega večina premožnih staršev in peščica trenerjev) očitalo sodelovanje pri kaznivih dejanjih prevar in podkupovanj, s čimer so mesta na elitnih univerzah, kot so Yale, Georgetown in Univerza Južne Kalifornije (USC) zagotovili svojim otrokom, čeprav ti za to niso izpolnjevali pogojev.

Huffmanova je sicer že pred nekaj tedni v izjavi za javnost priznala, da je organizatorju prevar Williamu (Ricku) Singerju, ki je medtem krivdo že priznal, plačala 15.000 dolarjev za to, da so skrivaj popravili hčerkine odgovore na sprejemnih testih, o čemer pa dekle ni vedelo ničesar. Poleg igralke so najprej sodelovanja pri prevari sumili tudi njenega moža Williama H. Macy, a ga na koncu niso obtožili.

Prevzela odgovornost in se opravičila

"V celoti sprejemam svojo krivdo in z globokim obžalovanjem in sramoto nad tem, kar sem storila, sprejemam polno odgovornost za svoja dejanja in bom sprejela tudi posledice, ki iz njih izhajajo. Sramujem se bolečin, ki sem jih povzročila svoji hčeri, družini, prijateljem, kolegom in izobraževalni skupnosti," je zvezdnica pred tedni zapisala v sporočilu za javnost in dodala: "Želim se jim opravičiti, še posebej pa dijakom, ki vsak dan trdo delajo za to, da bi bili sprejeti na kolidž, in njihovim staršem, ki se zelo žrtvujejo za to, da bi lahko svoje otroke podprli, in to počnejo na iskren način."

Čakajo jo štirje meseci zapora in globa

Zdaj je igralka krivdo priznala še na zveznem sodišču v Bostonu, s čimer je storila korak bližje milejši kazni - tožilstvo ji je v zameno za priznanje krivde ponudilo štirimesečno zaporno kazen in kazen 20.000 dolarjev.

Pred sodnika pa je sočasno stopil tudi kalifonijski poslovnež Devin Sloane, ki mu tožilstvo očita dajanje podkupnine - Singerju je plačal 250.000 ameriških dolarjev za to, da je njegov sin dobil mesto na USC kot nadarjeni igralec vaterpola. V zameno za priznanje bo moral v zapor za eno leto in plačati 75.000 dolarjev.

Obema bodo kazen izrekli septembra.