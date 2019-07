Foto: EPA

Iskrica med 44-letnim Joquinom Phoenixom in deset let mlajšo Rooney Maro je preskočila na snemanju filma Marija Magdalena (Mary Magdalene). Ona je nastopila v naslovni vlogi, on je igral Jezusa Kristusa. Par sta postala konec leta 2016, maja letos pa so se pojavile govorice o prihajajoči poroki, saj se je Rooney v javnosti pojavila z velikim diamantnim prstanom. Ameriška revija US Weekly je ugibanja potrdila in napovedala, da se v kratkem obeta hollywoodska poroka.

Igralski par je sicer profesionalno sodeloval že pri filmu Ona (Her) iz leta 2013, skupaj pa sta lani posnela tudi film Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot). Čeprav se na družabnih dogodkih pojavljata skupaj, pa svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo.

Preden je postala par s Phoenixom, je bila Rooney Mara šest let v zvezi z režiserjem Charlijem McDowellom. Joacquin je bil med letoma 1995 in 1998 par z Liv Tyler, od leta 2001 do 2005 pa je bil v zvezi z južnoafriško manekenko Topaz Page-Green.