Igralec Danny Trejo, v filmskem svetu znan predvsem kot Mačeta, je za televizijsko postajo KABC-TV povedal, da je bil na poti k avtomehaniku, ko je videl, kako je voznica na križišču prevozila rdečo luč in se zaletela v avtomobil, ki ga je po trčenju prevrnilo na streho.

75-letni Trejo je stekel do prevrnjenega avtomobila, ko je v njem ujeta voznica začela kričati "moj otrok, moj otrok". Trejo je na zadnjem sedežu zmečkanega avtomobila zagledal dečka, ki je sedel privezan v otroškem sedežu. Trejo in Monica Jackson, še ena od naključnih očividk nesreče, sta s skupnimi močmi dečka spravila iz zmečkanega avtomobila še pred prihodom reševalcev. Ženska je odvezala dečkov varnostni pas, Trejo pa ga je nato izvlekel iz avtomobila. Igralec je povedal, da je moral dečka pred tem umiriti.

"Bil je paničen, zato sem mu dejal, da morava uporabiti svoje supermoči," je v intervjuju po nesreči dejal Trejo. "Začel je vzklikati 'supermoči, supermoči' in kmalu sva vzklikala skupaj. Zdi se mi, da sva na ta način spletla nekakšno vez," je dogajanje opisal Trejo, ki je hitro ugotovil, da gre za dečka s posebnimi potrebami.

Trejo je z dečkom ostal tudi po tem, ko ga je rešil iz avtomobila. "Držal sem ga v naročju, obrnjenega stran od razbitega avtomobila, in se pogovarjal z njim," je povedal Trejo. "Gospa, ki je stala pri prevrnjenem avtomobilu, mi je z gesto nakazala, naj ga ne nosim blizu," je pojasnil igralec.

Dečkovo babico so nato iz avtomobila rešili gasilci. V dogodku na srečo ni bil nihče huje poškodovan, čeprav so bili trije udeleženci – povzročiteljica nesreče, deček in njegova babica – odpeljani na zdravniški pregled v bolnišnico. "Vse dobro, kar se mi je zgodilo v življenju, je bilo povezano s pomočjo drugim. Trudim se živeti na takšen način," je po dogodku dejal Trejo in dodal, da je vesel, da je bil na pravem mestu ob pravem času.

Danny Trejo, ki je imel težko otroštvo, je v mladostniških letih večkrat pristal v zaporu. Pozneje se je osredotočil na igralsko kariero, zaradi svojega "nevarnega videza" pa se je specializiral za igranje kriminalcev, negativcev in antijunakov. Poleg filmov Vročica (Heat), Letalo preteklin (Con Air) in Desperado, v katerih so nastopali tudi filmski zvezdniki, kot so Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Antonio Banderas, Salma Hayek in Nicholas Cage, je Trejo zaslovel predvsem z vlogo mehiškega agenta Mačete v filmih Mali vohuni (Spy Kids), Mačeta (Machete) in Mačeta ubija (Machete Kills).