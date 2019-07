Foto: Reuters

Gre za podjetje v zasebni lasti Caliva, ki je bilo v San Joseju ustanovljeno leta 2015. V torek so predstavniki sporočili, da so z glasbenikom sklenili dolgoročno partnerstvo, v sklopu katerega se bo on osredotočal na doseg blagovne znamke, skrbel pa bo tudi za kreativni vidik.

Njegov uradni naziv bo glavni strateg blagovne znamke, svoje delo pa bo razširil tudi na sodelovanje z nekdanjimi zaporniki ter razvijanje kakovosti in poštenosti v legalni industriji marihuane.

"Ustvariti želimo nekaj čudovitega, hkrati pa se ob tem zabavati, delati dobro in k sodelovanju povabiti še druge ljudi," je raper razložil v izjavi.

Jay-Z je bil letos sicer že aktiven zunaj področja glasbe. Pomagal je ustvariti skupino Reform Alliance, katere cilj je, da v naslednjih petih letih milijonu Američanov uspe pomagati pri izpustu iz zapora ali pri omogočanju pogojne kazni.

49-letnika je sicer junija letos Forbes razglasil za prvega hiphop glasbenika, ki je zahvaljujoč investicijam v oblačila, šampanjec, Uber in lastno podjetje Roc Nation postal prvi milijarder.

Glasbenik je tako zadnji v vrsti znanih obrazov, pridruženih tej panogi, ki legalno rekreacijsko uporabo marihuane zdaj omogoča v enajstih ameriških zveznih državah, med katerimi je med drugim tudi Kalifornija.

Raper Snoop Dogg ima denimo svojo lastno znamko, Leafs by Snoop, igralka Whoopi Goldberg pa je leta 2016 predstavila linijo izdelkov iz marihuane za medicinske namene, katerih glavni namen je bil omogočiti lajšanje menstrualnih bolečin.