Svoje razmerje sta javno razkrila leta 2015. Foto: AP

Par, ki se je leta 2014 spoznal na snemanju nanizanke Glee, si je večno zvestobo obljubil pred dobrim letom dni, igralka pa je že takrat odkrito povedala, da s skupnim življenjem ne hitita. Pojasnila je, da Brad živi v svojem domu, kamor na obisk hodita tudi njegova otroka Brody in Isabella, z ženo Gwyneth pa je takrat preživljal štiri noči tedensko.

"Oh, vsi moji poročeni prijatelji pravijo, da ta ureditev zveni idealno in da ne bi smela spreminjati prav ničesar," je takrat povedala za revijo Sunday Times.

Zdaj pa je v najnovejšem intervjuju razložila, da sta končno sprejela odločitev o združitvi življenj, čeprav se ji to še vedno ne zdi najpametnejša odločitev.

"Najinega spolnega življenja je zdaj konec," je v šali povedala za Harper's Bazaar. "Ena najboljših prijateljic mi je rekla, naj nikoli ne začneva živeti skupaj. Zdi se mi, da ločeni domovanji predstavljata odličen način za ohranjanje skrivnostnosti in ideje, da ima vsak zakonec svoje življenje. Tako da zdaj, ko sva začela živeti skupaj, poskušam to ohranjati čim bolj v zavesti."

Zakonca sta se po poroki na medene tedne odpravila z njenim nekdanjim možem ‒ pevcem zasedbe Coldplay Chrisom Martinom in njegovo takratno partnerico. Paltrowova je bila z Martinom poročena deset let, v zakonu pa sta se jima rodila sin Moses (13) in hčerka Apple (15). "Chris je družina in z Bradom sta v popolnoma prijateljskih odnosih," je takrat razložila o nenavadni potovalni kombinaciji.

Igralka je sicer znana po precej samosvojih definicijah razmerij in njihovih razpadov. Tako je ob ločitvi od Martina sporočila, da ne gre za razhod, ampak "zavestno razparčkanje".