Četverica lani, ko je predstavila skupno dobrodelno fundacijo. Foto: AP

Harry in Meghan bosta namreč ustanovila svojo dobrodelno fundacijo in se umaknila iz fundacije Royal Foundation, ki sta jo ustanovila britanska princa, so v četrtek sporočili iz Buckinghamske palače.

Meghan so sprejeli v Royal Foundation lani, ko sta se kraljeva para skušala prikazati kot močna ekipa. Mediji so jim nadeli naziv "čudoviti štirje" (Fab Four), a zdaj se očitno želijo z dobrodelnostjo ukvarjati ločeno.

Odločitev mladega kraljevega para se razume kot dodatno potrditev poročanja rumenega tiska, da sta se para odtujila. Tabloidi namreč že dlje časa poroča o domnevnem sporu med Meghan in Kate, zaradi tega pa naj bi se vedno bolj oddaljevala tudi Harry in William, ki sicer prav danes praznuje 37. rojstni dan.