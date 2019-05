Kraljeva družina se je povečala, trem otrokom Williama in Catherine se je pridružil še sin Harryja in Meghan. Foto: EPA

Princ William je ob novici, da se je kraljeva družina povečala še za enega člana, izrazil navdušenje, vendar pa bosta s Catherine na obisk novopečenih staršev še nekoliko počakala. Harryja in Meghan bosta namreč obiskala, ko se bodo stvari po Williamovih besedah nekoliko umirile.

"Zelo sem vesel, da lahko svojega brata pozdravim v skupini, ki je prikrajšana za spanje," se je pošalil William in dodal, da bratu ob rojstvu sina želi vse najboljše. "Upam, da se bosta v naslednjih dneh lahko nekoliko odpočila in uživala ob otroku in vseh radostih, ki jih prinaša s sabo," je še dodal William. Novopečenima staršema je čestitala tudi Catherine: "Veselimo se srečanja, pa tudi tega, da končno izvemo njegovo ime. Ker zna biti naslednjih nekaj tednov precej napornih, jim želim vse najboljše."

Medvedek za četrtega vnuka

Prvo darilo za Charlesovega četrtega vrnuka. Foto: Reuters

Rojstva sina vojvode in vojvodinje Susseške se je razveselil tudi princ Charles, ki se s soprogo Camillo mudi na štiridnevnem obisku v Nemčiji. "Ne morem biti bolj navdušen. Močno se veselim srečanja z vnukom, ko se vrnem iz Nemčije," je ob pristanku v Berlinu po pisanju BBC-ja povedal Charles. Harryjev in Meghanin sin pa je v Berlinu prejel že prvo darilo. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je Charlesu namreč predal medvedka za njegovega četrtega vnuka.

Čestitke sicer prihajajo z vsega sveta, Harryju in Meghan sta ob rojstvu sina med drugim že čestitala Michelle in Barack Obama.