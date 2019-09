Meghan se je v Malavi oglasila prek Skypa. Foto: Reuters

Vojvoda Suseški je iz Južne Afrike naprej odpotoval v Bocvano, kjer se je osredotočil na okoljevarstvene projekte ‒ med drugim je v družbi otrok sadil drevesa in opozarjal na nujnost ohranjanja redkih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem slonov, ki jih je v tamkajšnjih rezervatih vedno manj.

V Bocvani je Harry skupaj z otroki sadil drevesa. Foto: Reuters

Nato se je odpravil Angolo, kjer se je v spomin svoji mami in v opomin odločevalcem sprehodil po očiščenem minskem polju, s čimer je tako kot pred desetletji princesa Diana opozarjal na nujnost čiščenja protipehotnih min na nekdanjih vojnih območjih. Harry je spomnil, da bi brez njegove matere mine marsikje še vedno ogrožale človeška življenja: "Če pred 20 leti ne bi storila, kar je, bi bilo tule še vedno minsko polje. Res je neverjetno, da je tu zdaj cvetoča skupnost."

Harry z opozarjanjem na nujnost razminiranja nadaljuje materino delo. Foto: Reuters

V okviru obiska Angole se je srečal še z angolskim predsednikom Joaom Lourenceom ter si ogledal zdravstveni projekt angolske prve dame Ane Dias Lourenco, ki se posveča preprečevanju prenosa virusa HIV z mater na njihove otroke.

Na obisku pri predsedniku Angole. Foto: Reuters

Meghan je medtem ostala v Južni Afriki in se srečevala s tamkajšnjimi dobrodelnimi organizacijami, ki se posvečajo predvsem ženskam. Eni izmed njih, ki pomaga ženskam z virusom HIV ‒ mnoge izmed njih so matere ‒ pri usposabljanju in iskanju dela, je Meghan podarila dve vreči otroških oblačil, ki so jih, kot je pojasnila, zbrale skupaj s prijateljicami in ki so jih njihovi otroci (med njimi tudi štirimesečni Archie) že prerasli.

Druženje z drugimi mamami v okviru organizacije mothers2mothers (m2m). Foto: Reuters

Pozneje je na skrivaj obiskala še prizorišče umora mlade študentke prejšnji mesec, ki je znova razplamtel debato o visokem odstotku nasilja nad ženskami v Južni Afriki.

Poleg tega se je na delovnem kosilu sešla s skupino žensk, ki vsaka na svoj način utirajo pot ženskam v Južni Afriki. "Ko sem sedela s temi naprednimi ženskami, je bilo popolnoma jasno ‒ ni dovolj, da zgolj upamo na boljšo prihodnost, edina pot naprej je "upanje z akcijo". Veselim se, da bom naslednjih nekaj dni preživela v Južni Afriki in se učila, poslušala in vsrkavala moč in optimizem, ki veje tukaj," je med drugim zapisala v izjavi za javnost.

Halo, Malavi, južna Afrika kliče!

Za konec samostojnega dela turneje se je Harry odpravil v Malavi, kjer je najprej obiskal šolo za ženske, ki jo delno financira kraljičin sklad (The Queen's Commonwealth Trust ‒ QCT), ki mu predsedujeta ravno Harry in Meghan. Tam pa je vojvodo Suseškega čakalo svojevrstno presenečenje: prek videoklica se mu je pridružila tudi njegova žena Meghan (imela je čas, ker je Archie ravno zaspal, je povedala zbranim) in nagovorila tako dekleta, ki hodijo v omenjeno šolo, kot tudi ženske, ki so se v preteklosti šolale v okviru organizacije, zdaj pa same pomagajo mlajšim generacijam.

Harry bo svoj obisk v Malaviju sklenil s sodelovanjem v patrulji, ki preprečuje krivolov, in se poklonil spominu na britanskega vojaka Mathewa Talbota, ki je bil maja ubit med akcijo preprečevanja krivolova, pri katerih je sodelovala tudi vojska.

Nato se bo vrnil v Južno Afriko, kjer bosta z Meghan skupaj obiskala še Johannesburg in tako sklenila svojo 10-dnevno afriško turnejo.