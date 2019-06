Pevka je ena izmed številnih žensk, ki Weinsteina ohranjajo v slabem, celo grozljivem spominu. Foto: Reuters

Padli filmski velikan je po Madonninih besedah "prestopil vse meje", ko sta leta 1991 skupaj ustvarjala dokumentarec Truth or Dare. Za časopis The New York Times je kraljica popa povedala, da je bil takrat "neverjetno seksualno spogledljiv in predrzen". "Takrat je bil tudi poročen, seveda zanj nisem bila zainteresirana," je še dodala.

Weinstein se bo moral še vedno zagovarjati zaradi dveh obtožnic o posilstvu in spolnem napadu. Foto: AP

Pojasnila je, da si je zato, ker je bil zelo uspešen in vpliven, lahko privoščil vse. "Vsi so želeli delati z njim, zato smo mogli vse to prenašati," je dejala, pristavila pa, da se je že takrat zavedala, da druge ženske doživljajo podobno.

Pevka pravi, da je olajšana, da so njegovi zločini končno prišli na dan. "Končno," si je dejala takrat, pravi danes.

Maja je Weinstein v sodnem postopku sicer dosegel načelni dogovor – tožnicam bo za zlorabe in napade plačal 27 milijonov evrov, za plačilo sodnih stroškov pa bo šlo 12 milijonov evrov.

Weinstein pa se bo še vedno moral na sodnem postopku, ki se bo začel septembra, zagovarjati zaradi kazenske tožbe ženske, ki naj bi jo leta 2013 posilil, in ženske, ki naj bi jo leta 2006 prisilil v spolni odnos. Hollywoodskemu mogotcu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Weinstein je sicer lani razglasil osebni stečaj, izključili so ga tudi iz Akademije filmskih znanosti in umetnosti. Neprimernega vedenja, posilstva, spolnega napada in verbalnih zlorab ga je sicer obtožilo več kot 80 žensk, med drugim zaposlene v njegovem podjetju Weinstein Co. in slavne igralke, kot so Ashley Judd, Rose McGowan, Kate Beckinsale, Lysette Anthony, Uma Thurman, Gwyneth Paltrow in Paz de la Huerta.