Heather Locklear ima zadnjih 11 let nenehno težave z različnimi substancami, duševnim zdravjem in policijo. Foto: AP

57-letna nekdanja zvezdnica serij Dinastija in Melrose Place je bila obtožena fizičnega napada na može postave in reševalce, upiranja in oviranja dela policije.

Locklearjevo so obsodili na 120 dni zaporne kazni, a bo te štiri mesece za zapahi morala odslužiti le, če ne odide na obvezno zdravljenje v psihiatrični ustanovi. Ob tem bo dobila še tri leta pogojne kazni, navaja CNN.

Policija je na domu Locklearjeve v kalifornijskem Sherman Oaksu posredovala najprej februarja lani, ko se je igralka sprla s svojim partnerjem Chrisom Heisserjem.

Maja lani je policija izvedla racijo na njenem domu, potem ko je grozila s strelnim orožjem, junija pa so jo aretirali zaradi omenjenega napada na policiste in reševalce, ki se jih je lotila z brcami.

Z 21-letno hčerko Avo, ki jo ima z nekdanjim soprogom Richiejem Samboro. Foto: AP

Težave se ne nehajo

Oblasti navajajo, da je bila močno okajena Locklearjeva, ki se je pred tem prepirala s svojimi svojci in prijatelji, "izjemno nekooperativna in fizično nasilna" do šerifovih namestnikov.

Igralko so odpeljali v pripor, potem ko so namestniki odkrili dokaze, da je pretepla svojega partnerja. Ta proti Locklearjevi nikdar ni vložil ovadbe zaradi družinskega nasilja.

Locklearjeva, ki ima zadnjih deset let nenehno težave z različnimi snovmi in depresijo, tudi po aretaciji ne kaže znakov okrevanja.

Novembra lani so ji proti njeni volji odredili dva tedna psihiatričnega opazovanja, nato pa zdravljenje nadaljevali ambulantno.

Januarja se je s Heisserjem dokončno razšla, maja letos pa se je sama prijavila na zdravljenje zaradi alkoholizma in uživanja tablet.