V seriji Empire je nastopal zadnjih pet let. Foto: Reuters

V izjavi so dejali, da so bili zadnji tedni za celotno ekipo neverjetno čustveni, sam incident oziroma izmišljen napad pa so označili za grozljiv.

Produkcijska ekipa televizijske hiše Fox je razložila, da je bil Jussie zadnjih pet let zelo pomemben del njihove ekipe ter da ga imajo kljub vsemu radi. "Je pa ta incident grozen, zato naši odvetniški ekipi, ki se bo ukvarjala s tem procesom, popolnoma zaupamo. Hkrati se zavedamo tudi tega, kako bo proces vplival na ostale člane igralske zasedbe in celotno ekipo, zato smo se odločili, da bomo iz zadnjih dveh epizod sezone umaknili njegovo vlogo Jamala."

Za zdaj še ni jasno, ali se bo Smollett k vlogi lahko vrnil v prihajajočih sezonah ali ne. Policisti so sicer sporočili, da naj bi si igralec napad izmislil, ker je bil nezadovoljen s svojo plačo, poroča BBC.

Za zdaj še ni znano, kakšna je njegova usoda za prihajajoče sezone televizijske serije. Foto: Reuters

Imel nekonsistentno zgodbo

36-letni Smollett je 29. januarja prijavil, da sta ga v zgodnjih jutranjih urah na ulici v Chicagu napadla in pretepla dva belopolta Trumpova podpornika, ki sta ga zmerjala zaradi njegove homoseksualnosti in barve kože, polila z belilom za perilo, nato pa mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje. S to zanko je potem domnevno napadeni odšel v svoje stanovanje.

A policisti so kmalu posumili, da je z zgodbo nekaj narobe. Smollett med drugim preiskovalcem ni hotel predati telefona, na katerem so bile domnevne grožnje. Posnetka napada na ulici niso mogli najti kljub varnostnim kameram, so pa v bližini domnevnega napada našli dva silaka iz Nigerije, ki so ju zaslišali in potrdili, da gre za igralčeva znanca.

Zaradi izmišljenega napada igralcu, ki se je policiji predal sam, grozijo do tri leta zaporne kazni.