Jane Fonda ob aretaciji, ki se ji ni upirala. Foto: Reuters

Zvezdnica je bila med 16 protestniki, ki so jih zaradi "neprijavljenega shoda in oviranja prometa" vklenili v lisice in odpeljali na začasno pridržanje. Ob tem so drugi udeleženci vzklikali "Radi te imamo, Jane!", poroča Fox News.

Igralka je pred kratkim dejala, da se namerava v kratkem iz Los Angelesa preseliti v Washington, kjer bi bila bližje središčem odločanja, saj želi nadaljevati svoj politični aktivizem. Zatrdila je, da se je že dogovorila z Netflixom, da bo za nekaj časa prekinila snemanje serije Grace and Frankie, v kateri nastopa z Lily Tomlin. Navdih za še večje politično delovanje je Jane našla v nikomer drugem kot v švedski najstnici Greti Thunberg.

"Ko je Greta prebrala poročilo medvladnega panela o podnebnih spremembah in začela opozarjati ljudi, da nas bo kmalu udarila katastrofa, je bilo le malokomu mar. To jo je tako potrlo, da je nehala jesti, skoraj vse leto tudi ni spregovorila. Ta zgodba se me je res dotaknila," je dejala ameriška zvezdnica, ki ne kritizira le okoljske politike republikancev s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu, ampak tudi demokratov, ker se niso odločneje lotili te težave.

Na malih zaslonih je še vedno dejavna. Foto: Reuters

Kaj pa njen odnos do Trumpa? Na neki način ga razume, pravi. "To je moški, za katerega njegov oče v mladosti ni našel lepe besede, mama pa ga ni zaščitila. Njegovo vedenje je klic ranjenega."

Fondovo so po nekajurnem pridržanju v petek izpustili, nato pa je medijem še podrobneje pojasnila svoje namene. Dejala je: "Greta Thunberg nas je opozorila, da Zemlja gori, zato bom s somišljeniki vsak petek pred Kapitolom organizirala protest, imenovan Požarna vaja. Potrebujemo še več nenasilne državljanske nepokorščine. Za zapahi smo lahko le v miru naredili načrt za naše nadaljnje dejavnosti. Nič nas ne bo ustavilo!"