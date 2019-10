Foto: Reuters

Fonda je od slavnih najbolj vztrajna, občasno pa aretirajo še koga, kot je na primer v petek igralec Ted Danson, ki je zaslovel v seriji Cheers.

Pred kongresno palačo oziroma v njeni bližini že tri tedne potekajo protesti proti zanemarjanju podnebne krize in segrevanju ozračja. V petek so skupno aretirali 32 ljudi.

"Moramo se obnašati tako, kot da nam gori hiša, ker nam dejansko gori," je Fonda citirala slavno podnebno aktivistko Greto Thunberg.

81-letna Jane Fonda, ki je zaslovela pred desetletji s protesti proti vojni v Vietnamu, je pozvala k uporu proti nadaljnjemu izkoriščanju fosilnih goriv in k pritisku na izvoljene predstavnike ljudstva, ki sedijo v kongresni palači.

Jane Fonda obljublja, da bo prišla spet nazaj in bo demonstrirala vsak petek vse do konca januarja 2020. Poleg 71-letnega Dansona se je prejšnji teden ob Jane Fonda pustil aretirati tudi igralec Sam Waterson, znan po vlogi v seriji Zakon in red.