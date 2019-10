Lopezova je zablestela v filmu Prevarantke z Wall Streeta. Foto: Reuters

Zvezdniški par – ona je slavna pevka in igralka, on pa upokojeni igralec bejzbola –, je dejal, da ju je ganil zapis enega izmed učiteljev na osnovni šoli Jacksboro, ki je na Facebooku delil izjavo enega izmed učencev. Otrok je namreč potožil, da v šolo zaradi slabega gmotnega položaja družine pogosto prihaja lačen, poroča BBC.

Lopezova je dejala, da se zaradi te objave niso orosile oči le njej, ampak tudi Alexu, zato sta navezala stik s šolo in prek videopovezave vprašala, katera je najljubša hrana omenjenega fantka. "Pogledal me je in z rokami naredil majhen krog, da sem vedela, da govori o testeninah v obliki kroga. 'Nimamo jih doma, a če jih jem, je v mojem trebuščku topel občutek in lažje zaspim,' mi je odgovoril. Takrat sem se razjokala. Noben otrok ne bi smel biti lačen, nikoli," je zapisala zvezdnica in dodala: "Vsi bi morali imeti dostop do zdrave in okusne hrane. To je bil moj najljubši trenutek v tem mesecu in ena najboljših stvari, ki sva jih z Alexom lahko naredila," je dodala.

Glede na ameriško vladno statistiko v tej državi okoli šest milijonov otrok nima možnosti za redno in zadostno hrano.