Govorice, da sta zvezdnika par, so se prvič pojavile oktobra lani, tik preden je Jenna Dewan, s katero ima Tatum hčerko Evelyn, vložila ločitvene papirje.

Igralec je nato razmerje potrdil na družbenem omrežju Instagram, nato pa sta podrobnosti skrbno skrivala. O njunem odnosu je zdaj spregovorila ona, ki pa še vedno ne želi razkriti podrobnosti o tem, kako sta se spoznala.

"Skupaj sva bila fotografirana še pred tem, ko sva bila par, in to je ustvarilo pritisk. Potrebovala sva čas, da sva drug drugega spoznala. Bila sva tudi na prvem skupnem potovanju, kar je bilo super, to je pa tudi vse."

Priznala je, da sta razmerje skrivala tako dolgo, kot je bilo le mogoče, zaradi tega, ker sta si želela uživati brez pritiska in napihovanja odnosa v nekaj, kar preprosto še ni bil. "Ne greš z nekom dvakrat na večerjo in se zaljubiš – no, morda se lahko, a to nisem jaz. Jaz potrebujem čas." Pevka je razkrila, da je že spoznala Tatumovo 6-letno hčerko Evelyn, za katero je dejala, da je zelo ljubka.

Kljub zdravstvenim težavam sanja o družini

Glasbenica se sicer bojuje z boleznijo, zaradi katere so ji zdravniki napovedali neplodnost oziroma izjemne težave z zanositvijo in vzdrževanjem nosečnosti. "Pred štirimi leti sem izvedela, da ne bom mogla imeti otrok. Rekli so tudi, da mi bodo morali nemudoma odstraniti maternico in bom nato na zdravilih. A odstranitev maternice sem zavrnila in tudi zdravil ne jemljem, saj sem se posvetila naravni medicini in spremenila prehrano. Nisem obupala. Delam vse, kar lahko, da bi se vendarle zgodilo, in to na način, ki ga bo omogočalo moje telo," je dejala že pred časom, tokrat pa nadaljevala, da je bolečina, ki jo trpi zaradi te bolezni, nekaj najhujšega, kar je morala do zdaj pretrpeti.

Priznala je, da se z bolečinami preprosto mora spopasti, in dodala, da družina ostaja njena največja želja. "Čeprav obstaja možnost, da sem neplodna. To bi mi zlomilo srce."

Še vedno upa, da bo lahko zanosila in občasno se ji to še vedno zdi mogoče, spet druge dni pa je popolnoma obupana. "Moram sprejeti dejstvo, da bom težko postala mati. Morda pa se odločim tudi za posvojitev ali za nadomestno mater."