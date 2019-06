John Legend in manekenka Chrissy Teigen imata skupaj dva otroka. Foto: Reuters

Legend je priznal, da sicer ni popolnoma prepričan, ali bi bil bojkot uspešen, je pa mnenja, da gre za pogovor, ki se mora zgoditi.

"Gre predvsem za to, da takrat, ko najrazličnejše medijske hiše ustvarjajo delovno silo v zveznih državah ter morajo ženske ob vabilu k delu opozoriti na to, kaj se lahko zgodi v primeru, če zanosijo. To je zagotovo zahteven pogovor, ki ga moraš imeti s svojimi zaposlenimi, vendar upam, da bi tovrsten pritisk zveznim državam pomagal, da vidijo, kje delajo napako," je razložil.

Ob tem je še enkrat poudaril, da sicer ni prepričan, ali bo to zagotovo delovalo, je pa izrazil močno prepričanje v to, da ima denar lahko neverjetno moč.

Legend, ki ima z manekenko Chrissy Teigen dva otroka, je poudaril še, da ne more verjeti, da se zvezne države na tovrsten način vmešavajo v tako pomembne odločitve žensk. "Nikakor ne moremo imeti enakopravnosti, če ženske nimajo možnosti samostojnega sprejemanja tovrstnih odločitev, temveč se vmešava država."

Poudarja, da se mora aktivirati tako Hollywood kot prebivalci majhnih mest, saj "na koncu vse pride do tega, da moramo ženske spoštovati in jim dovoliti, da sprejemajo lastne odločitve", poroča AP.

Netflix in nekateri drugi studii so pred kratkim že sporočili, da zaradi zakona, ki prepoveduje splav, ko je mogoče zaznati srčni utrip, morda ne bodo več snemali v zvezni državi Georgia.