Johnny Depp in Amber Heard sta se spoznala na snemanju filma Zapiti dnevnik leta 2011, ko je bil on še v dolgoletni zvezi z Vanesso Paradis. Foto: AP

55-letni igralec je dal prvo izjavo v sklopu 50 milijonov dolarjev vredne tožbe zaradi obrekovanja, ki jo je vložil proti 33-letni Heardovi. V izjavi je podal svoj opis razmerja, ki je bil po izpovedih številnih očividcev vedno precej disfunkcionalen in napet.

Heardova je leta 2016, ko je vložila zahtevek za ločitev, Deppa obtožila, da se je nad njo izživljal in jo tudi fizično napadel, za kar je predložila fotografije svojega obraza z modrico na licu. Depp je obtožbe vseskozi zanikal, igralski par pa se je nazadnje zunajsodno pogodil. Del dogovora je sicer tudi oba obvezoval, da se vzdržita nadaljnjih obtožb na račun drug drugega, a se nobenemu od njiju tega ni uspelo prav dolgo držati.

"Obtožbe ge. Heard sem silovito zanikal, vse odkar je prvič prišla na dan z njimi maja 2016, ko je vkorakala na sodišče, da bi dobila začasni nalog o nepribliževanju z naslikanimi modricami, za katere očividci in posnetki nadzornih kamer kažejo, da jih ni imela noben dan tistega tedna," navaja Depp. "Do konca svojega življenja bom zanikal, da bi ji jih zadal. Nikdar nisem zlorabil ge. Heard ali katere koli druge ženske."

Še več - Depp v svoji zapriseženi izjavi trdi, da je bil v resnici on žrtev. "Ona je bila storilka, jaz pa žrtev. Z mešanjem amfetaminov na recept in mamil z alkoholom je ga. Heard zagrešila nešteta dejanja družinskega nasilja nad mano, pogosto v prisotnosti priče, pri čemer sem v nekaterih primerih utrpel resne fizične poškodbe."

Amber Heard z modrico, ki naj bi ji jo povzročil Depp, ko da je vanjo zalučal mobitel. Foto: AP

Kdo je koga?

Depp navaja, da ga je Heardova večkrat udarila in brcnila, redno naj bi tudi vanj metala predmete, med drugim steklenice, pločevinke, goreče sveče, daljinske upravljavce in pločevinke razredčila, ki da so ga "resno poškodovale". Eden takih primerov naj bi se zgodil, ko je Depp Heardovo, s katero je stopil pred oltar leta 2015, prosil, če podpiše poporočno pogodbo.

"Ponorela je in začela metati steklenice vame. Prva steklenica je švignila mimo moje glave, a je nato vame zabrisala še veliko steklenico vodke," trdi. Steklenica je zadela kuhinjski pult, na katerega se je naslanjal z roko, tako da mu je steklenica povsem razmesarila prst. "Moral sem prestati tri operacije, da so mi prst kirurško rekonstruirali, pri tem pa sem se trikrat okužil. Bal sem se, da bom ob prst, ob roko in še ob življenje."

Depp pravi, da je leta 2016 od Heardove zahteval ločitev, potem ko je v svoji postelji našel iztrebke. "Ko sem se 21. aprila 2016 umaknil od ge. Heard iz najinega stanovanja, se je naslednje jutro ga. Heard ali eden njenih prijateljev ponečedil v mojo posteljo v neke vrsti bolni potegavščini, preden so se skupaj odpravili na Coachello," je zapisal. Trdi tudi, da je Heardova upravniku priznala, da so bili iztrebki "zgolj nedolžna potegavščina".

Odvetnik Heardove Eric George vse obtožbe zanika. "V tem primeru so dokazi jasni: Johnny Depp je pretepal Amber Heard. Vse bolj obupani poskusi g. Deppa, da bi si oživil kariero z neutemeljenim pravdanjem proti toliko ljudem, ki so mu bili nekoč blizu ‒ njegovim nekdanjim odvetnikom, nekdanjim menedžerjem in nekdanjo soprogo ‒ nobenega več ne pretentajo."

In še: "Ob pomembnem delu, ki ga je opravilo gibanje #TimesUp, ki je izpostavilo taktike nasilnežev, da še naprej travmatizirajo svoje žrtve, bosta tako industrija kot javnost hitro spregledali Deppove neutemeljene teorije zarote, ko krivdo vali na žrtev."