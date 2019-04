Še leta 2010 je bil Depp najbolje plačan igralec na svetu - v zadnjem letu pa smo lahko prebrali ogromno o njegovih finančnih težavah, ki so povezane tudi z njegovo težavno in dolgo ločitvijo. Foto: AP

23-letna Rusinja Polina Glen je novo dekle Johnnyja Deppa. 55-letni zvezdnik je nad njo popolnoma očaran, vir blizu para pa je priznal tudi, da se mladenka vselila v njegovo graščino v Los Angelesu.

Zvezdnik se je od igralke Amber Rose sicer ločil leta 2017, zakon pa naj bi razpadel zaradi obtožb o njegovem nasilju.

Kdo je lepa Polina?

Lepa plesalka, ki je omrežila zvezdnika, je pri svojih rosnih 23 že prava podjetnica. Pred dvema letoma se je po poročanju Daily Maila iz St. Peterburga preselila v Los Angeles, kjer je želela razvijati svojo kariero plesalke in koreografinje. Deppa naj bi spoznala na zabavi leta 2018. "Še vedno je imel težave s svojo nekdanjo ženo, srečal pa je lepo rusko plesalko, ki o njem ni vedela ničesar. Ruske ženske ne poznajo vseh ameriških igralcev," je za tabloid priznal vir blizu Poline.

Polina je kot plesalka (pri 17 letih) začela delati v glamuroznem nočnem klubu Nebar, kjer je zabavala premožne Ruse. Ko je osvojila plaketo Miss Nebar, je z denarno nagrado odprla svojo plesno šolo. Alexander Tsypkin, eden od ocenjevalcev, ki so ji takrat podelili naziv najlepše, je zdaj povedal, da je Polina "zelo inteligentno in iznajdljivo dekle, ki ima veliko povedati". Sicer je Polina še turistična vodička in prevajalka v italijanski jezik.

"Študirala in delala je ob istem času, na noge se je postavila brez pomoči drugih," je ob tem še povedal neimenovan vir.