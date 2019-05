Tri generacije - nekdanji španski kralj Juan Carlos (levo), njegova najstarejša vnukinja Leonor in najstarejši sin, kralj Filip VI. Foto: Reuters

Juan Carlos se bo 2. junija umaknil iz javnega življenja in in ne bo več opravljal predstavniških in drugih nalog za kraljevo palačo, je 81-letnik sporočil svojemu sinu, 51-letnemu kralju Filipu VI.

Kraljeva palača je pismo očeta svojemu sinu in nasledniku na prestolu objavila v ponedeljek. "Mislim, da je prišel trenutek, ko lahko obrnem nov list v življenju in se popolnoma umaknem iz javnega življenja," je zapisal. Dodal je, da je o tem razmišljal že od svojega 80. rojstnega dne.

Juan Carlos je doslej še vedno opravljal določena opravila za kraljevo palačo, zlasti sprejemal določene goste. Ker pa ima kar nekaj zdravstvenih težav, bo očitno opustil tudi te naloge. Marca je bil znova na operaciji. Odstranili so mu znamenje na levem licu, ki mu je nastalo zaradi pretiranega sončenja. Rana se je medtem že zacelila, zatrjujejo v palači.

Leto dni prej je bil tudi na operaciji kolena, ko so mu vstavili protetični pripomoček. V letih med 2010 in 2013 pa je šel zaradi operacije kolka in vretenc kar devetkrat pod nož.

Juan Carlos je bil španski kralj skoraj štiri desetletja ‒ od novembra 1975 do junija 2014. Tudi po abdikaciji je ohranil častni naziv kralj, ki ga bo nosil do smrti.