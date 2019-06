Tom Cruise se na provokativno povabilo za zdaj še ni odzval. Foto: EPA

25-letni pevec je na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Toma Cruisa bi rad izzval na boj v kletki. Tom, če tega nočeš sprejeti, si prestrašen, in to ne bo nikoli pozabljeno. Kdo je pripravljen organizirati dogodek. Morda Dana White?"

Zvezdnik, ki je v svoji karieri prodal več kot 150 milijonov plošč, je svojih 106 milijonov sledilcev precej vznemiril, saj niso razumeli, zakaj bi si kar naenkrat želel boja s 56-letnim igralcem.

In če se Cruise in predsednik organizacije UFC Dana White na njegovo izjavo še nista odzvala, pa je ponudbo že sprejel zvezdnik tega športa Conor McGregor.

McGregor se je v zapisu vprašal, ali si Cruise upa sprejeti dvoboj in ali ima tisto, kar je zanj potrebno, hkrati pa je ponudil, da organizacijo dogodka prevzame njegovo podjetje. Hkrati je k dvoboju izzval še igralca Marka Wahlberga.

Justin Bieber ni razkril, kaj je razlog za tovrstno povabilo. Foto: Reuters

Mnogi uporabniki družbenih omrežij so možnosti za zmago zelo hitro pripisali igralcu, ki je znan po tem, da veliko kaskaderskih točk za filme izvaja sam, zaradi česar je po njihovem mnenju v občutni prednosti pred pevcem.

Namesto glasbe borilne veščine

Bieber je sicer pred časom sporočil, da se spoprijema z duševnimi težavami, zaradi katerih se je tudi odločil, da bo glasbo začasno postavil na stranski tir.

"Celotna najstniška in zgodnja dvajseta leta sem preživel na turnejah in ugotovil, kot ste verjetno videli tudi sami, da sem bil na zadnji turneji zelo nesrečen. Tega si ne zaslužite, saj plačate za vstopnice in pričakujete koncert, poln energije, jaz pa proti koncu turneje več nisem bil čustveno zmožen, da vam to tudi omogočim," je sporočil glasbenik, ki je leta 2015 javnosti predstavil zadnji studijski album z naslovom Purpose, dve leti pozneje pa zaradi težav predčasno končal turnejo.