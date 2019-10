Jusin in Hailey sta si želela poroke v naravi. Foto: Organizator/Palmetto Bluff Hotels

Zakonca sta se sicer uradno poročila na skrivni civilni poroki 13. septembra leta 2018 v New Yorku. Za praznovanje in cerkveno poroko pa sta si izbrala luksuzni hotel ob reki May v čudoviti naravi Južne Karoline. Poleg družine in ožjih prijateljev sta na poroko povabila tudi svoje zvezdniške prijatelje, med katerimi so obiskovalci opazili Kylie Jenner, Travisa Scotta, Usherja, Eda Sheerana, Jadena Smitha, Joan Smalls, Kenny Hamilton in Scooterja Brauna.

Na poroki seveda ni manjkal nevestin stric Alec Baldwin, ki naj bi bil kriv tudi za prvo srečanje mladoporočencev leta 2008. Najbolj pa sta se po poročanju ameriških tabloidov zabavali Kendall Jenner in Katy Perry, ki naj bi Hailey pripravili tudi divjo dekliščino.

Zelenje in eleganca

Kot je v objavi delil Justin, si je Hailey zaželela elegantno belo poroko v naravi. Ves okras je bil tako v beli in šampanjski barvi, ki sta ju dopolnjevala čudovita narava ob bregovih reke May in zelenje. Gostom nista dala nikakršnih smernic glede oblačil, večina pa je sledila barvni shemi poroke v nežnih svetlih in pastelnih barvah. Največ pogledov je ukradla žametna obleka Kendall, z izrazitim retro pridihom.

Zakonca sta se spoznala že v otroštvu, kjer sta obiskovala isto cerkev in se v najstniških letih večkrat romantično zapletla. Po dolgoletnem prijateljstvu in Justinovem razmerju s Seleno Gomez sta znova postala par pred dobrima dvema letoma. Njuno razmerje spada med najbolj javne romance v Hollywoodu, za kar sta si prislužila mnoge kritike. A sama pravita, da sta se žarometov že navadila in s svojimi oboževalci rada delita intimne trenutke svojega življenja.

“Umirjeni” Justin

Bieber je kot ikona najstniške generacije zaslovel leta 2013 in se bliskovito spremenil v najprepoznavnejši obraz ameriške popularne glasbe. Kot pa sam pravi, sta ga sloves in uspeh stala normalnega najstništva in odraščanja. Leta 2017 je nenadoma prekinil uspešno turnejo zaradi izgorelosti in potrebe po počitku.

Od takrat ne nastopa, na družbenih omrežjih pa je že večkrat s svojimi oboževalci delil čustvene objave o svojih težavah z depresijo, slavo in drogami. Kot pravi, zdaj živi srečno življenje, za kar sta zaslužna predvsem Hailey in njegova vera.