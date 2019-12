Zdi se, da aferica v zakonu Justina in Jessice ne bo pustila večjih posledic. Foto: Reuters

38-letni Timberlake in 30-letna Wainwrightova v New Orleansu snemata film Palmer, v katerem igrata ljubimca, paparaci pa so ju konec novembra ujeli na balkonu enega priljubljenih mestnih klubov, kjer sta se zadrževala s še nekaterimi člani snemalne ekipe. Pevec in igralec je bil videti močno okajen, kamere pa so ujele, kako je njegova mična soigralka položila svojo roko na njegovo koleno, preden je on prijel njeno roko in se igral z njenimi prsti.

Seveda so rumeni mediji zgodbo pograbili in začeli namigovati, da je bil Timberlake ženi, prav tako igralki Jessici Biel, nezvest. Zvezdnik se je na obtožbe končno odzval, na Instagramu je zapisal: "Pred nekaj tedni sem napačno presodil stvari, a, naj bom jasen - med menoj in soigralko se ni nič zgodilo. Popil sem mnogo preveč in obžalujem svoje obnašanje. Ravnal sem napačno, ne želim biti tak vzor sinu. Opravičujem se svoji čudoviti ženi in družini, ker sem ju tako osramotil. Potrudil se bom, da bom kar najboljši oče in mož. Tokrat nisem bil."

Zapis je začel z besedami, da se na govorice običajno ne odziva, a da škandal "škodi ljudem, ki jih ima rad".

Timberlake in Bielova sta poročena od leta 2012, par pa sta že 12 let. Skupaj imata štiriletnega sina Silasa. Pred tem je bil on v zvezah s Cameron Diaz, z Alysso Milano in Britney Spears, a so ga povezovali še s številnimi drugimi zvezdnicami.

Jessica se na fotografije ni odzvala, so jo pa paparaci večkrat v zadnjih dneh opazili v javnosti s poročnim prstanom na roki.

Wainwrightova še ni bila v resni zvezi.