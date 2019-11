Foto: Reuters

Najprej je nastopil pred 200 izbranimi kaznjenci in pazniki v moškem oddelku okrožnega zapora Harris v Teksau, nato pa se je odpravil še po podzemnem prehodu podal v sosednje poslopje, kjer je z naslovno pesmijo novega albuma Jesus is King (Jezus je kralj) do solz ganil še ženske zapornice.

Šerif Ed Gonzalez je pojasnil, da so z njimi v stik stopili Westovi menedžerji in predlagali tovrstni nastop v slogu pokojnega Johnnyja Casha, ki je leta 1968 obiskal znameniti zapor Folsom.

Kim se je sestala z obsojencem

Z Westom je v Teksas odšla tudi njegova soproga Kim Kardashian, kjer se je sešla z obsojencem na smrt, katerega primer je v zadnjih tednih razburil ameriško javnost.

"Imela sem čast, da sem spoznala Rodneyja Reeda in sedeti z njim, ko je izvedel, da je sodišče odredilo zaustavitev usmrtitve in zadevo vrnilo v ponovno odločanje," je zapisala starleta.

Kot je dodala, je zelo pomembno, da vsak, ki je obtožen zločina - še posebej pa tisti, ki jim zato grozi smrt, zasluži pravico, da se pretehtajo vsi razpoložjivi dokazi.



Reed bi moral biti usmrčen 20. novembra, saj je bil obsojen za umor 19-letnice, ki so jo leta 1996 našli zadavljeno.