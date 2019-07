Karlie Kloss se je z Joshuo Kushnerjem poročila oktobra lani. Foto: AP

26-letno Klossovo, demokratinjo po političnem prepričanju, so na temo sorodstvenih vezi z omenjenima zakoncema povprašali v nedavnem intervjuju za britanski Vogue.

"Težko je. A sem se odločila, da se raje osredotočim na vrednote, ki jih delim s svojim možem, to pa so iste liberalne vrednote, v katerih sem bila vzgojena in ki so me vodile skozi življenje," je odgovorila Klossova, ena od t. i. angelčkov znamke spodnjega perila Victoria's Secret.

To sicer ni prvič, da so Klossovo vprašali eno od različic istega vprašanja.

Jared Kushner in Ivanka Trump oba delata v Trumpovi Beli hiši kot svetovalca. Foto: AP

Tako je lani za Vogue dejala: "To je moja izbira, da sem z moškim, ki ga ljubim, kljub komplikacijam. Če sem iskrena, je frustrirajoče, da se pozornost vedno preusmerja od moje kariere na mojo zvezo. Mislim, da se to pri pogovorih z moškimi ne dogaja."

Proti Trumpu tudi Joshua

In čeprav Klossova do zdaj nikdar ni povedala ničesar konkretnega glede družine Trump, se zdi, da vsaj Ivanka zelo podpira svojo svakinjo. Marca je namreč prva hčerka ZDA objavila video sebe, povsem navdušene ob novi sezoni šova Project Runway, ki jo vodi Klossova.

34-letni Joshua Kushner, poslovnež in vlagatelj, je mlajši brat Jareda Kushnerja, ki ima v Beli hiši uradno vlogo svetovalca Donalda Trumpa, a tudi sam ne podpira Trumpove politike in administracije. Videti ga je bilo celo na protitrumpovskih protestih.

Morda tudi zato med svati na intimni poroki Karlie in Joshue oktobra lani na newyorškem podeželju ni bilo Jareda in Ivanke.