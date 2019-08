Zadnjič sta se v javnosti skupaj pojavila maja. Foto: AP

Novica o koncu njune šestletne zveze je prišla na dan šele, ko so 51-letnega oskarjevca konec tedna ujeli, ko se je v nekem nočnem klubu v Los Angelesu držal za roke z mlado pevko Selo Vave. Tudi Katie naj bi svojim prijateljem razkrila, da "že več mesecev nista več skupaj", piše revija People.

Zanimivo je, da zvezdnika sploh nikoli nista javno spregovorila o svoji zvezi, v kateri sta bila od leta 2013, še fotografirala sta se le redko skupaj. Natančneje, v šestih letih sta se Katie in Jamie le na enem dogodku pojavila skupaj na rdeči preprogi ‒ maja letos na prireditvi Met Gala v New Yorku. Predtem, decembra lani, so ju paparaci ujeli na jahti v Miamiju, sicer pa sta se vsa leta držala sama zase.

Rumeni mediji so ju začeli povezovati leta 2013, ko sta skupaj zaplesala na nekem dogodku v East Hamptonu. Takrat je bila 41-letna igralka, ki je zaslovela v seriji Simpatije (Dawson's Creek), slabo leto ločena od zvezdnika Toma Cruisa, s katerim je bila poročena šest let. V njunem zakonu se je rodila tudi hči Suri.

Foxx ima iz prejšnjih razmerij dve hčeri, 25-letno Corinne in 20-letno Anelise.