Igralec in pevka sta se zaročila na valentinovo. Foto: Reuters

Ljubezen med 34-letno pevko in 42-letnim igralcem je vzklila decembra 2015, ko sta se srečala na podelitvi zlatih globusov. Čeprav sta bila nerazdružljiva, sta marca 2016 sporočila, da si bosta vzela premor.

Viri blizu para so povedali, da so bile za razhod krive različne želje glede družinskega življenja. Glasbenica si je močno želela družine, Orlando Bloom pa se v to ni želel spustiti, saj je zakonsko življenje izkusil že z manekenko Mirando Kerr, s katero ima tudi osemletnega sina Flynna.

A očitno sta svoja nasprotja zgladila, saj sta na začetku preteklega leta znova postala par, letos na valentinovo pa sta se zaročila.

Tako kot za Blooma tudi za Katy Perry to ne bo prvi zakon, saj je bila med leti 2010 in 2012 poročena s komikom Russllom Brandom.