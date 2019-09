Ariana Grande od družbe Forever 21 zahteva 10 milijonov dolarjev. Foto: EPA

V tožbi so odvetniki ameriške pevke pojasnili, da so med koncem leta 2018 in začetkom leta 2019 z družbo Forever 21 potekala pogajanja glede sponzorstva. A na koncu se Grandejeva ni odločila postati obraz oblačilnega podjetja zaradi "nepripravljenosti družbe Forever 21 plačati pošteno tržno ceno za zvezdnico njenega kova".

Forever 21 je pozneje začel oglaševalsko kampanjo, v katerem se pojavlja dekle, ki po videzu, pričeski in obnašanju močno spominja na 26-letno glasbenico v videu za skladbo 7 Rings, poleg tega pa so pri družbi oblačila na npr. Intagramu promovirali z izrezi iz videoposnetkov, na katerih je Grandejeva, "s čimer so ustvarjali lažno predstavo, da ona promovira znamko".

Poleg tega so pod fotografijami objavljali citate iz Arianinih uspešnic, še piše v tožbi, ki jo je pridobil CNN. Kot dokaz so odvetniki glasbenice priložili več kot 30 posnetkov zaslona profilov znamke Forever 21 in njene hčerinske Riley Rose na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu. Sporne objave so pri družbi Forever 21 medtem že umaknili, ugotavlja CNN.

Zvezdnica zaradi kršenja avtorskih pravic in kraje intelektualne lastnine od verige z oblačili zahteva okroglih 10 milijonov dolarjev.