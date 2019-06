Tokrat tovrstnega prekrška ni obtožen prvič. Foto: AP

Na prvi sodni obravnavi se je igralec izrekel za nedolžnega, že takrat pa je tudi izrazil željo, da se mu v sodno dvorano ne bi bilo več treba vrniti, saj mu "udeležba na zaslišanjih prinaša negativno medijsko pozornost". Sodnik je njegovo prošnjo zavrnil, zdaj pa je Spaceyjev odvetnik celo zaprosil za pospešitev sodnega postopka.

Odvetnik Alan Jackson je obtožbe oklical za "smešne" in "nesmiselne". Sodnika je ob tem pozval, naj sodišče končno sodbo izreče že to poletje, a to zaradi obremenjenosti sodnega sistema baje ne bo mogoče. Sodne postopke bodo po predvidevanjih končali jeseni.

Odvetnik ga je večkrat potrepljal po rami. Foto: AP

"Vsak dan trpi," je med obravnavo poudaril odvetnik, med obravnavo pa je Spaceyja večkrat potrepljal po rami. Tožilec je ob tem dejal, da je videti, kot da igralčevo trpljenje odvetnik javno razglaša le zato, da "bi mediji dobili nekaj, kar lahko žvečijo".

Zaradi domnevnega otipavanja takrat 18-letnega fanta, ki je delal v baru, je televizija Netflix "ubila" Spaceyjev lik v slavni seriji o ameriškem predsedniku Franka Underwooda, slavni neslavni igralec pa od tedaj ni dobil nobene druge vloge.

Spaceyja je šele novembra 2017 javno obtožila mati 18-letnika, nekdanja voditeljica lokalne televizije Heather Unruh. Fant je poleti 2016 delal v lokalu Club Bar kot čistilec miz in Spacey naj bi mu naročil nekaj pijač in ga potem prijel za spolovilo.

Spaceyja so zaradi obtožb izbrisali tudi iz že posnetih prizorov v filmu Ves denar sveta (All the Money in the World), namesto njega je njegovo vlogo prevzel Christopher Plummer. Oglasili so se tudi iz londonskega gledališča Old Vic, v katerem je Spacey 12 let opravljal nalogo umetniškega direktorja. Dejali so, da so med letoma 1995 in 2013 prejeli 20 obtožb o njegovem neprimernem vedenju oziroma spolnem nadlegovanju.