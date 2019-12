Britanska kraljeva družina vsako leto podeli več kot tisoč različnih odlikovanj in redov za zasluge. Seznam ji predlaga vlada oz. kabinet premierja. Foto: AP

Seznam ljudi, ki jim bo kraljica Elizabeta II. podelila različna odlikovanja oz. rede zaslug, vključuje pevca Eltona Johna, igralko Olivio Newton-John, znana režiserja Sama Mendesa in Steva McQueena, več vplivnih politikov in diplomatov, znane športnike in predstavnike vojske – in osebni podatki prav vseh so bili približno eno uro objavljeni na spletni strani kabineta premierja, piše AP.

"Podatke smo tako hitro, kot je bilo le mogoče, umaknili," so po spodrsljaju sporočili iz urada, se opravičili vsem prizadetim in napovedali preiskavo dogodka. Ločeno preiskavo so sprožili tudi v uradu informacijskega pooblaščenca, kjer preiskujejo "kršenje zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov" in napovedujejo globe.

Seznam odlikovancev v kabinetu objavijo dvakrat na leto: junija, tik pred uradnim praznovanjem kraljičinega rojstnega dne, in konec decembra.